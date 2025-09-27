Glücklicherweise hat der LASK einen Maximilian Ritscher, der nach dem Abgang von Joao Sacramento abermals als Trainer einspringt. Lange darf er nicht – ihm fehlt die nötige Lizenz.

Mehr Erfahrung hat da schon sein Kärntner Pendant Didi Kühbauer, der sein 350. Bundesligaspiel als Trainer absolvierte. Am Ende musste Ritscher dem routinierten Kühbauer und dem WAC zum 1:0-Sieg gratulieren.