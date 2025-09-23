Rückkehr zu Mourinho? LASK-Coach Sacramento vor Abschied

Knalleffekt beim LASK? Die Linzer stehen kurz davor, ihren Trainer zu verlieren. Joao Sacramento soll kurz vor dem Abschied stehen. Wie die OÖN und auch portugiesische Medien berichten, soll der 36-jährige Portugiese Assistent von Jose Mourinho bei Benfica Lissabon werden. Sacramento hat bereits bei Tottenham und dem AS Rom unter Mourinho gearbeitet.