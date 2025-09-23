Rückkehr zu Mourinho? LASK-Coach Sacramento vor Abschied
LASK-Trainer Joao Sacramento zieht es zurück zu seinem Mentor Jose Mourinho nach Portugal.
Knalleffekt beim LASK? Die Linzer stehen kurz davor, ihren Trainer zu verlieren. Joao Sacramento soll kurz vor dem Abschied stehen. Wie die OÖN und auch portugiesische Medien berichten, soll der 36-jährige Portugiese Assistent von Jose Mourinho bei Benfica Lissabon werden. Sacramento hat bereits bei Tottenham und dem AS Rom unter Mourinho gearbeitet.
Sacramento hat den LASK erst in diesem Sommer übernommen, der Start verlief großteils enttäuschend. Von neun Spielen unter Sacramento konnten die Oberösterreicher nur vier gewinnen, die fünf anderen gingen verloren. Zuletzt gab es jedoch einen 2:0-Derby-Sieg gegen Blau-Weiß Linz.
