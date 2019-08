LASK in der Europa League: Zwischen Trauer und Trost

Für gewöhnlich freuen sich Fußballer von österreichischen Klubs einen Hax’n aus, wenn sie in der Europa League mitspielen dürfen. Salzburg ausgenommen. Beim Serienmeister wurde bis inklusive 2018 auch das Scheitern in der Qualifikation zur Champions League zu einer Serie.

In diesem Fußballjahr allerdings hat sich etwas bewegt, was man durchaus Entwicklung nennen kann. Nicht nur, dass die Salzburger – endlich – an der Königsklasse teilnehmen dürfen. Es gibt plötzlich einen zweiten Klub, bei dem Trauer ausgebrochen ist, weil man den Sprung in Europas Eliteliga knapp verpasst hat. „Wir müssen das erst sacken lassen“, meinte Kapitän Gernot Trauner am Mittwochabend nach der 1:2-Niederlage in Brügge. „ Europa League ist nicht zufriedenstellend“, war die erste Reaktion von Peter Michorl, der überhaupt noch nie Europa League gespielt hat. Nach dem unglücklichen 0:1 im Heimspiel hatte man sich mehr ausgerechnet.