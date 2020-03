LASK-Coach ärgert sich: "Wir waren nicht auf unserem Niveau"

Nach fünf sieglosen Spielen hat es für Salzburg endlich wieder mit einem Erfolg geklappt. Nach dem hart erkämpften, aber doch verdienten 1:0-Heimsieg im Semifinal-Hit gegen Bundesliga-Tabellenführer LASK vor nur etwas mehr als 10.000 Zuschauern in der Red-Bull-Arena kann der Titelverteidiger seinen Erfolg aus dem Vorjahr also wiederholen. Finalgegner wird am 1. Mai in Klagenfurt Austria Lustenau sein.