Ladies first: Englands Fußballerinnen schlagen die Herren

Im Mutterland des Fußballs geben die Frauen den Ton an. Zumindest am vergangenen Wochenende hieß das Motto in England: Ladies first. Bei den TV-Quoten stellte die englische Damen-Nationalmannschaft das Herren-Team ins Abseits und feierte einen überraschend deutlichen Prestigeerfolg.

6,1 Millionen Zuseher verfolgten am Sonntag den ersten Auftritt der englischen Fußballerinnen bei der Frauen-WM in Frankreich, ein 2:1 gegen Schottland. Von solchen Zahlen konnten die Männer derweil nur träumen - und das obwohl es für die "Three Lions" um den ersten Titel in der UEFA Nations League ging.