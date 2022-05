Kult, Drama und Bier: Wie St. Pauli wieder den Aufstieg vergeigte

Wieder einmal am Millerntor. Die Fans wussten um die vielen Corona-Ausfälle in der Mannschaft und die Not, lauthals versuchte man die Truppe nach vorne zu schreien, ohne dabei aber den Gegner zu beflegeln. Im Gegenteil, vor Anpfiff wurde sogar die Nürnberg-Hymne gespielt, niemand pfiff. Danach wurde für die Seenotrettung geworben, Regenbogen-Fahnen wurden geschwenkt, Banner gehisst. AC/DC plärrte aus den Lautsprechern, ein Confetti-Regen ging nieder.

Als St. Pauli durch einen schmeichelhaften Elfmeter in Führung ging, war das Millerntor das Zentrum der Glückseligkeit. Die Wucht der Fangesänge überstieg aber bei weitem jene der Mannschaft in die Offensive. Und so kam, was kommen musste bei einem Kultklub. Das Drama. Der Ausgleich in der Nachspielzeit war wie ein Stecker, der plötzlich aus der Dose gezogen wurde.