Krise bei Real: Die Angst vor einer Saison ohne Titel steigt

Ähnlich ist die Situation bei Dortmund aus. Im DFB-Pokal ist man nach der Niederlage gegen Bremen nur noch Zuschauer, in der Meisterschaft liegt man nach dem 1:2 in Augsburg mittlerweile gleichauf mit den Münchnern – nachdem man im Dezember bereits neun Punkte vorne gelegen war. Und die Ausgangsposition für das heutige Rückspiel gegen Tottenham ist nach einem 0:3 in London ebenfalls nicht rosig. „Das ist eine Phase, die wir schleunigst abstellen müssen, sonst wird es sehr, sehr eng“, sagt Marco Reus, der am Wochenende nach seiner Muskelverletzung ein Comeback feiern durfte.

Doch ein Rückblick auf den 10. März 2016 lohnt sich, damals schlug der BVB Tottenham in der Europa League daheim 3:0. Weniger Freude bereitete das Duell am 21. November 2017, als man in der Champions League zuhause gegen die Briten 1:2 verlor. Tottenham spielte am Samstag 1:1 im Derby gegen Arsenal. Zuvor hatte es aber zwei Niederlagen gegeben.