Real verliert gegen Barcelona Spiel und Titelkampf

Nach dem 3:0-Sieg am Mittwoch im Cup-Halbfinale gewann der FC Barcelona auch drei Tage später im Bernabéu-Stadion von Madrid. Die Katalanen siegten in einem hitzigen Spiel gegen Real Madrid 1:0. Das Tor des Abends erzielte der Kroate Ivan Rakitic mit einem Heber in der 26. Minute. Star-Verteidiger Sergio Ramos hatte in dieser Situation nicht sehr gut ausgesehen.

Emotionen

Kurz vor der Pause kam es zu einer seltenen Szene. Hitzkopf Luis Suárez musste seinen Teamkollegen Lionel Messi zurückhalten (siehe Bild), nachdem dieser von Ramos im Zweikampf mit der Hand im Gesicht getroffen wurde.