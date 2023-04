Misslungenes Zusammenspiel

Dem Bild-Bericht zufolge sollen Sané (27) und Mané (31) bereits auf dem Rasen verbal wegen eines misslungenen Zusammenspiels in der Schlussphase aneinandergeraten sein. Mané, der im vergangenen Sommer zu den Bayern gewechselt war, war am Dienstagabend in der 69. Minute eingewechselt worden.

Danach soll es in der Kabine zur Konfrontation gekommen sein. Mané soll seinem Teamkollegen sogar ins Gesicht geschlagen haben.