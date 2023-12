Kommt die Super League? Mittwoch entscheidet der Europäische Gerichtshof

Die UEFA hat indirekt darauf reagiert, die Europacup-Bewerbe werden ab der kommenden Saison von Grund auf reformiert. Die seit Jahrzehnten bestehende Gruppenphase wird abgeschafft, gespielt wird in der Vorrunde mit 36 (statt wie bisher 32) Clubs in einem Ligen-System mit jeweils acht Spielen gegen acht verschiedene Gegner. Die besten Acht qualifizieren sich direkt für die K.o.-Runde, die weiteren 16 Teams bis Platz 24 spielen in Play-offs um den Einzug ins Achtelfinale.

Insgesamt sind 64 zusätzliche Spiele zu sehen. Die UEFA rechnet mit einer erheblichen Einnahmesteigerung - die Super-League-Macher sehen hingegen noch mehr unbedeutende Spiele.