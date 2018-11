Klopp sauer auf Neymar: "Kann mich in den Wahnsinn treiben"

"Dass er noch stehen kann..."

" Paris hat heute zwei Tore geschossen, wir nur eins und deswegen haben wir verloren. Sie haben direkt Vollgas gegeben, weil sie gewinnen mussten", analysierte Klopp anschließend die Partie. Sauer stieß ihm vor allem das Verhalten des brasilianischen PSG-Superstars Neymar auf. "Das kann mich wirklich in den Wahnsinn treiben, weil in der Gesellschaft ja irgendwie gesagt wird, dass es clever ist, sich so zu verhalten. Damit tue ich mich total schwer", sagte der ehemalige Dortmund-Trainer und betonte, dass er das Gefühl habe, "dass es nicht in Ordnung war, was Paris da gemacht hat".

Der 51-Jährige konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Dass Neymar noch stehen kann, nach allem, was auf ihn eingeprasselt ist an harten Tackles, ist ja Wahnsinn. Jeder weiß das, und trotzdem wird es toleriert. Das macht die Sache schon ein bisschen schwierig".