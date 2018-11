CL: PSG wahrt mit Heimsieg über Liverpool die Aufstiegschance

Von Liverpool war bis zur Pause wenig zu sehen. Angel di Maria bescherte den "Reds" mit einer ungestümen Attacke an Mane aber noch die Chance vom Elfmeterpunkt. James Milner (45.+1) bezwang Gianluigi Buffon in der Nachspielzeit sicher. Die Gäste waren wieder im Spiel und zeigten sich in der zweiten Spielhälfte verbessert. PSG musste um den Erfolg kämpfen, offensiv war von den Franzosen nur noch wenig zu sehen. Sie bejubelten den Schlusspfiff euphorisch.

Napoli ungefährdet

In Neapel wussten die Hausherren zu überzeugen. Kapitän Marek Hamsik (11.) brachte Napoli nach einem Eckball rasch voran. Napoli leistete sich danach zwar Unkonzentriertheiten, ein weiterer Treffer von Dries Mertens (33.) zeigte die Verhältnisse auf dem Rasen aber auf. Mertens erhöhte nach Seitenwechsel weiter, ehe Roter Stern verkürzte.

Atletico fixierte den Aufstieg gegen Monaco. Ein abgefälschter Schuss von Koke ging schon in der 2. Minute ins Tor der Monegassen. Antoine Griezmann legte in der 24. Minute nach. In der zweiten Halbzeit schaltete Atletico zurück. Der eingewechselte Radamel Falcao ließ gegen seinen Ex-Club die Chance auf den Anschlusstreffer aus, als er einen Hand-Elfmeter in der 83. Minute neben das Tor setzte. Dortmund trat gegen Brügge mit gezogener Handbremse an. Das Remis reichte den Borussen, dementsprechend agierten die Hausherren. Brügge stand auch tief in der eigenen Spielhälfte. Tor wollte für den Bundesliga-Spitzenreiter keines fallen.