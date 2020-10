Kehrtwende bei der Austria: Doch alle Abos gültig am Samstag

Völlig überraschende Kehrtwende hinsichtlich der Besucherzahlen beim Bundesliga-Schlagerspiel am Samstag zwischen der Wiener Austria und Red Bull Salzburg: In der am Donnerstagabend erschienen Verordnung der Bundesregierung ist doch kurzfristig einiges anders als ursprünglich angekündigt.



Weil die neueste Verordnung erst ab Sonntag, 00:00 Uhr gilt, dürfen entgegen der ursprünglichen Anordnung der Regierung auch am Samstag doch wie zuletzt 3.000 Besucher beim Heimspiel gegen den Meister (17:00 Uhr) dabei sein.



Da noch bei der Pressekonferenz der Minister am Montag bereits ab Freitag die Reduzierung auf 1.500 angesagt wurde, wurden auch bei der Austria alle Unternehmungen in diese Richtung minimiert. Dann kam das Kommando retour - für alle Bundesliga-Klubs völlig unerwartet. "Demnach werden auch wir als Klub nun versuchen, alle notwendigen Schritte wie die Organisation des Ordnerdiensts, der Stadion-Gastronomie, sämtlicher Lieferanten und Dienstleister kurzfristig umzusetzen", heißt es in der Presseaussendung der Violetten.