Kaltstart für Österreich: Polen-Alarm zum Frühjahrsauftakt

Die verpatzte EURO 2016 hat der Kapitän nicht aus seinem Kopf gestrichen. „Natürlich ist das eine zusätzliche Motivation. Wir haben damals Blut geleckt, da will man wieder bei einer EURO dabei sein.“ Um den Wunsch Realität werden zu lassen, muss Österreich nicht nur daheim gegen Polen, sondern auch am Sonntag in Haifa gegen Israel bestehen.

Der Start in die Qualifikation hätte freilich leichter ausfallen können, doch „so sind die Sinne gleich geschärft“, nimmt Baumgartlinger die Gegner ohnehin wie es die Auslosung vorschreibt. Arnautovic versichert: „Unsere Motivation wäre ebenso hoch, würde es jetzt gegen Lettland oder Nord-Mazedonien gehen.“ Eine Rechentabelle hat Foda jedenfalls nicht. „Wir würden uns einfach über einen Sieg freuen. Aber leider gibt es da noch einen Gegner.“