Inter Mailands Ersatz-Torwart Josep Martinez ist in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt. Auf einer Landstraße in der Nähe des Comer Sees in Oberitalien erfasste der 27 Jahre alte Fußballprofi mit seinem Auto einen Rentner, der dort mit einem Elektro-Rollstuhl unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der 81 Jahre alte Mann wurde dabei getötet.

Martinez nach tödlichen Verkehrsunfall unter Schock

Der genaue Hergang ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen soll der Rentner auf der Straße in der Gemeinde Fenegrò mit seinem vierrädrigen Rollstuhl überraschend gewendet haben. Martinez soll auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein. Er habe nicht mehr ausweichen können, hieß es.