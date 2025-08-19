Intermezzo von einem Jahr: Jerome Boateng verlässt den LASK

Der frühere Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng hat den österreichischen Bundesligisten Linzer ASK nach nur einem Jahr wieder verlassen.

Der 36 Jahre alte Abwehrspieler einigte sich mit dem Klub auf eine Auflösung seines bis 2026 laufenden Vertrages. „Es war eine bereichernde Erfahrung, noch einmal in einem neuen Umfeld zu arbeiten. Nun ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen“, wurde Boateng in einer Mitteilung zitiert.