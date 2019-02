"Jedem Schiedsrichter ist bewusst, dass es um viel geht"

Welche Spiele sind aus Ihrer Sicht die brisantesten?

Das liegt auf der Hand, das ist das Wiener Derby, die Spiele der Großen mit Rapid, Austria, Salzburg und Sturm und dem LASK, der auch ein fanatisches Publikum hat. Man darf aber die anderen Spiele auch nicht unterschätzen. Ich erinnere mich an eine Partie aus meiner aktiven Zeit zwischen Mattersburg und Innsbruck, in der ich innerhalb einer halben Stunde eine Fülle von Gelben Karten gehabt habe, weil sie sich an diesem Tag einfach nicht gern’ g’habt haben. Als Schiedsrichter kann man sich nie darauf verlassen, dass man heute einmal eine ruhigere Partie hat. Aber jeder weiß, dass bei den sogenannten Spitzenspielen der mediale Druck größer ist.