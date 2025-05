Abschied mit 36: Eine Sturm- und Salzburg-Legende hört auf

Zuletzt kam er kaum noch zum Einsatz. Nun beendet Jakob Jantscher seine aktive Karriere. Das gab sein Verein, der Zweitligist Voitsberg am Sonntag bekannt. Der 36-Jährige ist im Sommer von seinem Abenteuer in Hongkong bei Kitchee SC in seine Heimat zurückgekehrt. Beim Zweitliga-Aufsteiger absolvierte er seither 18 Spiele – ohne Torerfolg.