Ivanschitz macht einen Sprung ins Teamcamp

Am Montag bricht das Team nach Spanien auf. Bis Sonntag dauert die Vorbereitung auf das Länderspiel gegen die USA. Die Mannschaft bezieht Quartier im Real Club de Golf Campoamor Resort zwischen Alicante und Murcia in Südspanien. In diesem Hotel mit Fußballfeldern direkt vor der Haustür hat Teamchef Marcel Koller in seiner Zeit als Bochum-Coach gute Erfahrungen gemacht.

Es ist der erste Lehrgang, bei dem Koller auf seinen Assistenten und Schweizer Landsmann Fritz Schmid verzichtet. Den Mainzer Julian Baumgartlinger hat er wegen dessen Knieoperation gar nicht erst nominiert. Aston-Villa-Stürmer Andreas Weimann musste Mitte letzter Woche wegen eines Muskelfaserrisses absagen. Sebastian Prödl ist angeschlagen, der Bremer konnte am Samstag wegen einer Oberschenkelverletzung bei Schalke nicht spielen.

Der Großteil der Spieler trifft sich in Wien zum gemeinsamen Anflug nach Alicante. Bis auf wenige Ausnahmen: Andreas Ivanschitz reist die nicht ganz 200 Kilometer mit dem Auto aus Valencia an. Er spielte am Samstag mit Levante in Bilbao, wurde bei der 1:2-Niederlage in der 64. Minute ausgewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führte Levante noch 1:0

England-Legionär Marko Arnautovic schenkt sich den Umweg über Wien und fliegt direkt nach Spanien. Er gastiert am Sonntagnachmittag mit Stoke City in Wales bei Swansea.

Einser-Tormann Robert Almer wird verspätet in Spanien eintreffen, denn Energie Cottbus muss am Montag in St. Pauli antreten. Schon am Freitag gewann in der zweiten deutschen Bundesliga Goalie Ramazan Özcan mit Ingolstadt daheim 2:0 gegen Aalen, den Ex-Klub von Trainer Ralph Hasenhüttl.

Gyuri Garics tritt am Sonntag mit dem FC Bologna bei seinem ehemaligen Klub Atalanta Bergamo an.

In der Türkei feierte Besiktas Istanbul am Samstag einen 3:0-Sieg bei Kayserispor, Veli Kavlak spielte durch. Marc Janko hingegen ist erst am Sonntag im Einsatz. Trabzonspor spielt am Nachmittag bei Genclerbirligi.

Aleksandar Dragovic ging am Donnerstag im Europacup verletzt vom Feld. Dynamo Kiew spielt am Sonntag auswärts bei Wolyn Luzk.

Die Mannschaft fliegt am Sonntag zurück nach Österreich; am Dienstag, 19. November, wird in Wien gegen die USA gespielt. Am Samstag trafen einander Teamchef Jürgen Klinsmann und sein Assistent Andreas Herzog in Frankfurt. Die USA spielen am Freitag in Schottland.