Italiens Fußball startet wieder: "Dem Land ein Lächeln schenken"

Italiens Fußball war wegen der Coronavirus-Pandemie drei Monate im kompletten Stillstand. Beim Re-Start am Freitag geht es gleich zur Sache - auf dem Programm steht das Cup-Semifinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und AC Milan (Hinspiel 1:1), einen Tag später folgt das Duell von Napoli mit Inter Mailand (1:0).

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ohne Zuschauer soll etwas Normalität in ein Land bringen, das von Covid-19 schwer getroffen wurde. Auch zahlreiche Akteure aus der Serie A erkrankten. Atalanta-Coach Gian Piero Gasperini dachte an den Tod, so schlecht fühlte er sich. Bei Juventus waren einige der besten Spieler wie Paulo Dybala positiv. Milan-Ikone Paolo Maldini steckte sich mit dem Virus an und kritisierte gleichzeitig, dass mitten in der Pandemie weiter Fußball gespielt wurde.

Juventus-Star Cristiano Ronaldo war während der Krise auf seine Heimatinsel Madeira geflüchtet, andere Turiner Profis wie Gonzalo Higuain gingen nach Argentinien oder wie Sami Khedira nach Deutschland. Nun wollen sie mit der Alten Dame ins Finale der Coppa Italia, das am kommenden Mittwoch ausgetragen werden soll. Die Serie A nimmt dann am 20. Juni wieder ihren Spielbetrieb auf. Zwölf Runden stehen noch aus.