Inter will nach dem Rekordsieg seine Durststrecke beenden

Inter Mailand ist am Montagabend in Düsseldorf mit einem 5:0-Kantersieg über Schachtar Donezk ins Europa-League-Finale gestürmt. „Die Spieler verdienen jedes Lob. Es war eine Super-Leistung. Wir haben so gespielt, dass Schachtar wie ein Durchschnittsteam ausgesehen hat“, lobte Trainer Antonio Conte seine Mannschaft in den höchsten Tönen.

Der FC Sevilla geht am Freitagabend (21.00 Uhr/live Puls 4, RTL und DAZN) in Köln als Rekord-Gewinner des Bewerbs ins Finale. Insgesamt fünf Mal haben die Andalusier den zweitwichtigsten Europacup gewonnen. Von 2014 bis 2016 triumphierten sie gleich drei Mal en suite in der Europa League, nachdem sie 2006 und 2007 bereits den UEFA-Cup gewonnen hatten. Doch Inter nimmt gleich mehrere aktuelle Bestmarken ins erste Endspiel eines Europacup-Finalturniers mit.

Ein 5:0 in einem Halbfinale der Europa League oder auch des Vorgänger-Bewerbs UEFA-Cup hatte es bis zum Montag noch nie gegeben. Und das, obwohl es normalerweise ein Hin- und Rückspiel gab. Im gesamten Europacup gab es ein 5:0 im Halbfinale zuletzt vor 31 Jahren: Damals besiegte Inters Stadt-Rivale AC Milan nach einem 1:1 im Hinspiel Real Madrid im Europacup der Landesmeister mit demselben Ergebnis - und gewann dann auch das Endspiel in Barcelona gegen Steaua Bukarest klar mit 4:0.