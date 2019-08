Ilzer-Rückkehr nach Hartberg: Austria-Sieg ist Pflicht

Emozione dopo emozione. Was Eros Ramazotti vor vielen Jahren erfolgreich besungen hatte, wird Christian Ilzer am Sonntag verspüren: Emotionen. Und er wird mit gemischten Gefühlen zu kämpfen haben, wenn er als Trainer der Wiener Austria in Hartberg gastiert und quasi zurückkehrt zu seinen Wurzeln. Dorthin, wo seine Karriere als Profitrainer richtig begann. „Es war eine wunderschöne Zeit, die mich wesentlich geprägt hat“, erklärt der 41-jährige Steirer, der mit seinen Landsleuten den Aufstieg in die Bundesliga bejubeln durfte. „Dennoch will ich diesmal gewinnen und sie schlagen.“ So leid es ihm auch tut.