Hütter: „Kein Nachteil, dass ich weiß, wie man Meister wird“

Und was ist man mit den Young Boys in der Schweiz?

Mit YB gehst du sicher nicht als Favorit in die Saison. Deswegen ist die Arbeit hier in Bern auch höher einzuschätzen und höher zu bewerten. Schon allein deshalb weil wir gegen den absoluten Krösus der Liga vorne sind. Aber ich denke da auch an die Entwicklungen der letzten Jahre. Wir haben die Mannschaft praktisch jedes Jahr verändert und verjüngt. Und was mich daneben auch freut: Die Zuseher sind begeistert darüber, wie wir spielen. Die ganze Schweiz honoriert das, und das macht es dann auch interessanter. Wie schießen im Schnitt 2,2 Tore pro Match. Die Berner wollen kein Team sehen, das sich hinten einigelt, auf Konter spielt und hofft, dass aus einer Standardsituation ein Tor fallen könnte. Und deshalb noch einmal: Wenn wir das mit dem Titel schaffen sollten, würde das für mich persönlich noch einen höheren Stellenwert haben, als das Double in Österreich.

Verspüren Sie auch eine Form von Stolz? Immerhin sind Sie bald der Berner Trainer mit der längsten Amtszeit in diesem Jahrtausend?

Ich bin stolz auf das, was wir hier bewegt haben. Und ich sage ganz bewusst: Wir. Denn ich als Einzelner hätte das nicht bewerkstelligen können. Als ich 2015 nach Bern gekommen bin, habe ich gesagt, dass ich nicht glücklich bin, Trainer von Bern zu sein, sondern dass ich es vielmehr als Privileg und Ehre empfinde, diesen Traditionsverein trainieren zu dürfen. Glücklich bin ich erst dann, wenn ich Titel gewinne. Aber wissen Sie, worauf ich wirklich stolz bin?

Verraten Sie es!

2015 waren sieben von zehn Trainern in der Super League Ausländer. Stand heute bin ich der einzige Trainer, der kein Schweizer ist. Auf das bin ich schon stolz, dass ich mich in der Schweiz durchgesetzt habe. Die Fans sind jahrelang enttäuscht worden, und wenn wir denen etwas zurückgeben könnten, würde mich das sehr glücklich machen.

Ist Adi Hütter heute ein anderer Trainer als noch in Österreich?

Ich habe in der Schweiz sicherlich extrem viel dazugelernt und mich weiterentwickelt. Auch weil ich mich weiterentwickeln wollte. Wir haben zum Beispiel Spieler in der Mannschaft, die drei bis vier Sprachen sprechen. Hier kommen noch mehr Kulturen zusammen als seinerzeit in Salzburg. Diese vielen verschiedenen Charaktere unter einen Hut zu bringen, das war eine Herausforderung und hat mich reifen lassen.

Und sonst?

Ich denke, dass ich sicherlich ruhiger geworden bin. Und ich bin überzeugt, dass ich heute weniger Fehler mache. Als junger Trainer triffst du sicher manchmal falsche Entscheidungen. Du hast auch eine andere Sozialkompetenz und eine bessere Kommunikation, wenn du einmal zehn Jahre im Geschäft bist. In meinen ersten Trainerjahren war ich zu impulsiv und habe manchmal zu emotional reagiert. Heute bin ich sachlicher, nüchterner und souveräner. Das geht aber auch gar nicht anders. Bei so einem großen Verein wie Young Boys Bern schauen die Leute auf dich und hören auf das, was du sagst. Als Trainer bist du der Mensch, der extrem in der Öffentlichkeit steht und eine wichtige Figur in der Außendarstellung abgibt.

Apropos Außendarstellung. Glauben Sie, dass Sie Sich durch Ihre erfolgreiche Arbeit in der Schweiz interessanter gemacht haben?

Wenn du es als Trainer schaffst in Österreich das Double zu holen und es dir dann noch gelingt, in der Schweiz einen Titel zu holen, dann denke ich schon, dass das registriert und auch honoriert wird. Wenn wir etwas erreichen, dann wird mein Ansehen steigen. Und was danach passiert, kommentiere ich jetzt auch gar nicht. Mein Ziel ist es sicher, irgendwann einmal auch den nächsten Schritt zu gehen. Aber mir gefällt es sehr gut in Bern, Fakt ist, dass ich bis 2019 Vertrag habe.