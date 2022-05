HSV-Legende Magath rettet die Hertha aus Berlin in der Relegation

Mit dem gro├čen Ernst Happel hat Felix Magath als Spieler f├╝r den Hamburger SV den Europacup gewonnen. Als der Trainer-Routinier von der Hertha f├╝r die Mission Klassenerhalt verpflichtet wurde, k├╝ndigte Magath das gro├če Finale in der Relegation gegen den HSV an.

Gernau so ist es auch gekommen. Der HSV wurde Dritter in der 2. Liga, die Berliner wurden in der Bundesliga 16. - das ergibt das Duell der vermeintlichen Giganten in der Relegation.

Ausw├Ąrtssiege

Beim Hinspiel in Berlin war das volle Olympiastadion geschockt. Die Hamburger siegten 1:0 und wollten zu Hause alles klar machen. Aber Magath, der als Berater bei der Admira keinen Erfolg hatte, k├╝ndigte f├╝r das R├╝ckspiel noch ein Comeback an.