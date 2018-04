Hierländer verlängerte Vertrag bei Sturm Graz bis 2021

Die Vertragsverlängerung mit Hierländer war erklärtes Ziel des Vereins. Seit Monaten arbeitete Kreissl daran, den Kärntner weiter an den Club zu binden. "Ich freue mich über den Abschluss sehr. Es war mein Wunsch, in Graz zu bleiben. Ich bin froh, dass es geklappt hat", gab Hierländer im Rahmen einer Pressekonferenz zu Protokoll. Angebote habe es aus dem In- und Ausland gegeben. Hierländer wechselte im Sommer 2016 von RB Leipzig nach Graz. Bei Sturm schaffte der ehemalige Nachwuchsteamspieler den Sprung in Österreichs A-Team. Im März gab er gegen Luxemburg sein Debüt in der Auswahl von Ex-Sturm-Trainer Franco Foda.

"Eine Allzweckwaffe"

Sturms Cheftrainer Heiko Vogel war hoch erfreut. "Stefan macht unser Spiel unberechenbarer. Als Trainer bin ich sehr froh, dass ich auch in der kommenden Saison auf seine Qualitäten zählen kann", sagte der Deutsche. Hierländer sei "eine Allzweckwaffe. Es freut mich, dass er sich trotz zahlreicher und lukrativer Angebote für unseren Weg entschieden hat."

Der 27-Jährige sah in Vogels Vertrauen in seine Person einen wichtigen Punkt für die Vertragsverlängerung. "Es hat mich gefreut, dass Heiko Vogel mich als polyvalenten Spieler bezeichnet hat. In diese Richtung hin möchte ich mich noch weiterentwickeln", erklärte Hierländer.