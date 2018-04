Hickersberger: „Wären heute mit unserm Cordoba-Stil chancenlos“

Sie waren am 3:2 gegen Deutschland vor bald 40 Jahren im argentinischen Cordoba stark mitbeteiligt? Waren als Spieler mit Austria und Rapid Meister. Qualifizierten sich als Teamchef für eine WM. Konterten als Düsseldorf-Trainer den FC Bayern in München einmal per 1:0-Sieg taktisch aus? Woran erinnern Sie sich am liebsten?

An eine abenteuerliche Spielbeobachtung von Hekari United in Port Morisby, der Hauptstadt von Papua Neuguinea. Hekari war im FIFA-Club-Weltcup Gegner von Al Wahda Abu Dhabi, wo ich Trainer war. Ich flog First Class via Sydney und sah danach nur die zweiten Halbzeit, weil der Taxifahrer das Stadion nicht fand.

Was haben Sie in Ihrer Karriere am meisten bereut?

Den Weggang als Spieler von Fortuna Düsseldorf zu Wacker Innsbruck. Düsseldorf spielte in der nächsten Saisonsaison das Europacupfinale gegen Barcelona und Wacker in der zweiten Liga.

Sie waren Meistertrainer und Teamchef in arabischen Ländern, galten - so wie Alfred Riedl - als d e r Spezialist im Umgang mit moslemischen Spielern. Wie ist heute Ihr Verhältnis zum Islam?

Ich hatte als Trainer in Bahrain, Katar, Ägypten und in den Emiraten immer alle Sitten und Gebräuchen des Islam zu akzeptieren. Das war Bestandteil meiner Verträge. Jetzt tue ich es einfach aus Gewohnheit weiter.

In der Champions League trumpfen ägyptische Legionäre auf. Was trauen sie als ehemaliger Klubtrainer in Kairo der ägyptischen Nationalmannschaft bei der bevorstehenden WM in Russland zu?

Ägypten zählt zu den Geheimfavoriten.

Stadionverbote in Wien-Hütteldorf wurden wieder zurückgenommen. Immer mehr friedliche Rapid-Anhänger distanzieren sie sich vom Block West. Beim Derby hat ein Austria-„Fan“ eine Fotografin verletzt. Können Sie die Toleranz der Vereinsführungen gegenüber Hooligans nachvollziehen?

Toleranz gegenüber gewalttätigen Hooligans halte ich für eine völlig falsche Strategie.