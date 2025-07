Verwirrung um baldiges ORF-Aus: Herbert Prohaska bezieht Stellung

Herbert Prohaska: ORF-Aus keine beschlossene Sache

Im Gespräch mit dem KURIER am Dienstag stellt Prohaska klar: Ein endgültiger Abschied sei noch nicht beschlossen. Sein Ziel war es, die WM 2026 noch als Experte zu begleiten. Was danach passiert? Das sei noch offen, der ORF werde an ihn herantreten, so Österreichs Jahrhundertfußballer. Lust auf ein längeres Engagement hätte der 69-Jährige, ein ORF-Aus ist noch keine beschlossene Sache.

Und so bleibt auch seine berühmte Verabschiedung "Gute Nacht" vorerst weiterhin Teil vieler Fußballabende - womöglich auch noch über den Sommer 2026 hinaus.