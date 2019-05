Heimspiel gegen den WAC: Nächstes Finale für die Austria

Dieses Finale muss die Austria gewinnen. Vor allem, weil es ein direktes Duell um den Europacup ist. Die Wiener empfangen am Sonntag (17 Uhr) Wolfsberg, aktuell Dritter in der Tabelle. „Es weiß jeder, was auf dem Spiel steht. Es ist wieder eines dieser berühmten Endspiele“, betont Trainer Robert Ibertsberger. Der 42-Jährige ist zuversichtlich, dass nach dem 3:1 bei Sturm Graz der nächste Dreier eingefahren wird: „Damit wir dann das große Endspiel mit dem LASK haben“, ergänzt der Austria-Coach mit Blick auf das abschließende Match am 26. Mai beim Vizemeister in Pasching. Aktuell fehlen vier Zähler auf den WAC.

Für die Gäste aus Kärnten ist die Partie bei der Austria der erste Matchball. „Wir werden definitiv versuchen, zu gewinnen. Und dafür müssen wir eine Mörderleistung abrufen. Die braucht es gegen die Austria, 95 Prozent werden nicht reichen“, stellt WAC-Coach Christian Ilzer klar, dass man sich nicht auf irgendwelche Rechenspiele einlassen will.