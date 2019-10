"Hat sehr weh getan": Bayern und ÖFB bangen um Alaba

Bayern München hat in der Fußball-Champions-League im Dienstag-Schlager groß aufgespielt. Die Münchener deklassierten in London Tottenham Hotspur mit 7:2. Alaba kam dabei erstmals seit seinem am 14. September erlittenen Muskelfaserriss wieder zum Einsatz, blieb aber in der Pause in der Kabine. Ein Gegenspieler war dem Verteidiger schon früh unglücklich auf den Oberkörper gefallen.