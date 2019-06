Hasenhüttl beklagt "ungesunde Entwicklung" im Fußball

Ralph Hasenhüttl hat sich besorgt zur Situation seiner deutschen Kollegen geäußert. "In Deutschland ist in meinen Augen die Position des Trainers in den vergangenen Jahren immer weiter geschwächt worden. Das ist eine ungesunde Entwicklung", sagte der 51-jährige Trainer in einem kicker-Interview. Der Steirer steht seit Anfang Dezember 2018 beim englischen Premier-League-Klub FC Southampton unter Vertrag.

Man sei heute "schnell bereit, den Trainer auszutauschen - obwohl man ohne Kontinuität keine Entwicklung hinbekommt und viele Wechsel nachgewiesenermaßen verpuffen", beklagte Hasenhüttl, der in Deutschland seit 2007 schon Unterhaching, Aalen, Ingolstadt und zuletzt RB Leipzig trainiert hatte.