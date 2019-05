Harte Zeiten für Barca: Coutinho verletzt, Pfiffe von Fans

Die Tore für Barcelona fielen durch Arturo Vidal (39.) und ein Eigentor von Getafe (90.), das Lionel Messi mit einem Antritt erzwang. In der letzten Saisonrunde treten die Katalanen bei Eibar an, ehe noch das Cupfinale wartet. Das Double wäre nach dem neuerlichen Scheitern in der Champions League nur schwacher Trost. Trainer Ernesto Valverde sieht sich wie einige Akteure vor einer ungewissen Zukunft in Barcelona. Busquets forderte bei der Beurteilung einen kühlen Kopf: "Man sollte am Ende auch alles miteinfließen lassen, was wir in dieser Saison erreicht haben", betonte der Mittelfeldspieler.