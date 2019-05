Primera Division: Barcelona besiegt Getafe, Real verliert

Fünf Tage nach dem Champions-League-Aus gegen Liverpool hat sich der FC Barcelona für diese Saison mit einem Sieg vom Heimpublikum verabschiedet. Der spanische Meister gewann im Camp Nou in der vorletzten Runde der spanischen Liga durch Tore von Artuto Vidal (39.) und Lionel Messi (89.) mit 2:0.

Die letzte Meisterschaftspartie der Katalanen steigt in einer Woche in Eibar, wieder eine Woche später geht es gegen Valencia um den Cup-Titel. Der Endspiel-Gegner profitierte von Barcas Erfolg - Valencia schob sich dank eines Heim-3:1 über Alaves an Getafe vorbei auf Platz vier, der zur Champions-League-Teilnahme berechtigt.

Vizemeister Atletico Madrid musste sich daheim gegen den FC Sevilla (ohne den verletzten Maximilian Wöber) mit einem 1:1 begnügen. Der Dritte Real Madrid verlor auswärts gegen Real Sociedad mit 1:3 und kassierte damit die elfte Niederlage im 37. Meisterschafts-Match in dieser Spielzeit. Als Absteiger stehen bisher Huesca und Rayo Vallecano fest.