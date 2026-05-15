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Fußball

Paukenschlag in Döbling: Traditionsklub Vienna trennt sich von Trainer Kleer

Zweitligist Vienna und Trainer Hans Kleer gehen getrennte Wege. Ein Nachfolger soll demnächst verkündet werden.
15.05.2026, 10:45

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Die Vienna trennt sich von Kleer.

Nun ist es fix: Zur Saison 2026/27 wird es einen Trainerwechsel beim Zweitligisten Vienna geben. Wie die Döblinger vermeldeten, wird die Arbeit mit Cheftrainer Hans Kleer nicht mehr fortgesetzt. Auch Co-Trainer Drazen Grujicic verlässt den Verein.

Die Vienna will sich für die Bundesliga qualifizieren

Kleer hat die Vienna im Herbst nach einem schwierigen Start übernommen. Unter seiner Leitung erreichten die Wiener zehn Siege, fünf Remis und neun Niederlagen.

Nachfolger wird bald verkündet

"Auch wenn wir unsere gemeinsamen Ziele nicht in allen Bereichen erreichen konnten, hat er mit seiner Erfahrung und seinem Einsatz wichtige Impulse gesetzt und maßgeblich dazu beigetragen, die Mannschaft im Frühjahr zu stabilisieren", sagt Sportdirektor Dieter Elsneg. Der Nachfolger soll demnächst verkündet werden. 

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