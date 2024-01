Ein Ex-Teamspieler wechselt nach New York

Hannes Wolf verlĂ€sst nach dreieinhalb Saisonen Borussia Mönchengladbach. Der ursprĂŒnglich bis Sommer laufende Vertrag des Offensivspielers beim deutschen Fußball-Bundesligisten ist vorzeitig aufgelöst worden, der 24-JĂ€hrige will seine Karriere bei New York City FC in der Major League Soccer fortsetzen. Das gab sein Berater Antonio Baotic gegenĂŒber der WAZ bekannt. Wolf soll nach erfolgreichem Medizincheck in New York am Samstag einen Vierjahresvertrag unterschreiben.