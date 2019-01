Günter Kreissl: "Es ist nicht immer schlau, was ich mache"

Am Ende seufzt Günter Kreissl. „Ich bin zu offen, ich sage zu viel.“ Der Sportchef von Sturm Graz hat sich beim Trainingslager in Belek Zeit für ein ausführliches KURIER-Interview genommen und einen tiefen Blick in sein Fußballer-Herz gewährt.

Die mittlerweile übliche Autorisierung erledigt der 44-jährige Wiener in der Halbzeit des Tests gegen Horsens. Kreissl steht zu seinem Wort, er will nur Kleinigkeiten ändern. In der Partie gegen die Dänen sieht er danach noch den Ausgleich zum 1:1 durch Hosiner.

KURIER: Sie üben einen intensiven Job aus. Welche Phase finden Sie angenehmer: Die Vorbereitung mit Gesprächen in Ruhe, aber auch hektischen Transferverhandlungen? Oder die Saison mit dem wöchentlichen Wettkampfmodus?

Günter Kreissl: An sich ist die Zeit der Vorbereitung angenehmer, wenn es nicht auch die Transferzeit wäre (lacht).

Die Liste der Namen Peter Stöger, Roman Mählich und Ihnen deutet darauf hin, dass Wiener Neustadt das ideale Sprungbrett zu einem größeren Verein ist. War das für Sie so?

Für mich schon, weil ich alle Bereiche kennenlernen durfte. Spielerscouting, Transfers abschließen, Pressemeldung schreiben, Mannschaftshotel aussuchen und nächstes Testspiel vereinbaren – das habe ich alles parallel gemacht. Es ist jetzt auch noch so, dass ich jede Pressemeldung vorab lese, weil kein Wort egal ist.