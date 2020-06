Guardiola will für Meister Liverpool Spalier stehen

Der entthronte englische Fußball-Meister Manchester City wird für den neuen Champion Liverpool am Donnerstag Spalier stehen. Das kündigte City-Trainer Pep Guardiola vor dem Aufeinandertreffen der beiden Titelrivalen in Manchester an.

Liverpool hatte seine Durststrecke von 30 Jahren ohne Meistertitel am Donnerstag beendet, weil City bei Chelsea 1:2 verlor. Sieben Runden vor Schluss liegen die „Reds“ nun 23 Punkte vor den „Citizens“. Das direkte Duell wird ihr erstes Spiel nach der Krönung.