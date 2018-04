Guardiola nach Attacke auf ManCity-Bus wütend

Sein Kollege Guardiola kritisierte die Sicherheitsbehörden. Die Medien hätten vorher geschrieben, "dass das passieren wird - und es passierte", sagte der Katalane: "Normalerweise, wenn die Polizei weiß, dass es passieren wird, verhindern sie so etwas." Er sei mit seinem Team "gekommen, um Fußball zu spielen, es ist Sport. Ich verstehe das nicht."

Zudem forderte der 47-Jährige generell mehr Schutz für Teambusse und erinnerte an den Bombenanschlag auf den Bus von Borussia Dortmund vor einem Jahr. "Nach all dem was in Dortmund passiert ist, hätte ich so etwas wirklich nicht erwartet," sagte Guardiola bei BT Sport.