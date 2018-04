Liverpool und Barcelona sorgen für klare Verhältnisse

Jürgen Klopp hat ein weiteres Mal das Trainer-Duell mit Pep Guardiola zu seinen Gunsten entschieden, sein FC Liverpool demütigte am Mittwoch Manchester City geradezu. Die "Reds" feierten nach drei Treffern in den ersten 31 Minuten einen 3:0-Heimsieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League und stießen die Tür zum ersten Halbfinale seit 2008 weit auf. Der FC Barcelona besiegte die AS Roma 4:1.

Guardiolas Elf wirkte zahm in dem mit 52.000 Fans vollbesetzten Stadion an der Anfield Road, bei der einzigen City-Chance wurde ein Tor von David Silva (89.) wegen Abseits aberkannt. Gelingt dem Team des Spaniers im Rückspiel am 10. April kein Husarenstreich, scheidet der zweifache CL-Gewinner (mit Barcelona) Guardiola erstmals im Viertelfinale aus. Auf der Anfahrt war der City-Teambus von Hooligans mit Flaschen etc. beworfen worden, Scheiben wurden beschädigt.