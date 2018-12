Grün ist die Farbe der Überraschung

Gibt es gegen die Rangers noch Karten? Nur noch 300, die für Mitglieder zurückgehalten wurden. Am Montag ab 10 Uhr können diese mit Vorkaufsrecht zuschlagen. „Zehn nach zehn werden wir ausverkauft sein“, kündigt Klubservice-Leiter Andy Marek an.

Was würde der Aufstieg bringen? Die sieben Punkte in der Gruppe spülten bereits 1,33 Millionen Euro in die Klubkasse. Für den Gruppensieg ist eine Million extra ausgeschrieben, für Platz zwei die Hälfte. Als Antrittsprämie im Sechzehntelfinale kämen im Februar 500.000 Euro dazu. Zusätzlich würde es in der neuen Koeffizienten-Rangliste (84 Millionen werden extra verteilt) weiter nach oben gehen. Das sicher ausverkaufte Heimspiel im Frühjahr würde noch einmal mehr als eine halbe Million Gewinn bringen.

Europacup hui, Liga pfui? „Ich sehe es den Spielern an, dass nach diesem 2:1 viel abfällt von ihnen und der Sieg auch etwas auslöst“, meint Kühbauer, der in der Liga noch einmal angreifen will – mit einem Sieg in Innsbruck am Sonntag (14.30 Uhr). „Das Spiel wird ganz anders als gegen Spartak und sicher kein Kindergeburtstag“, weiß der Trainer.

„Besonders freue ich mich für Spieler, die zuletzt von außen nur Kritik abbekommen haben: Sie haben uns geholfen“, sagt Kühbauer und meint damit Martic im Zentrum und Verteidiger Barac.