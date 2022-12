Große Sorge um die italienische Fußballlegende Gianluca Vialli

Seit fünf Jahren leidet Gianluca Vialli an einem Bauchspeicheldrüsentumor. Nun hat sich der Zustand des 58-jährigen Italieners deutlich verschlechtert. Vialli wurde erneut in ein Krankenhaus in London eingeliefert.

Vialli hat bereits zwei Zyklen Chemotherapie hinter sich, seinen Job als Teammanager der italienischen Nationalmannschaft hat er am Mittwoch "vorübergehend" ruhend gestellt. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, soll sogar Viallis 87-jährige Mutter zu ihrem Sohn nach London geflogen sein.