Gloggnitzer Heimblamage: Oberwart Meister der Effizienz

Von Lukas Bergmann Falls jemals die Expected Goals (xG) Statistik in der Regionalliga aufgezeichnet werden sollte, dann hätte Oberwart am Freitag gegen Gloggnitz wohl mit dem geringsten Wert drei Tore erzielt. Die Gäste brauchten nur eineinhalb Chancen , um die Gloggnitzer in die Schranken zu weisen. Die Heimmannschaft machte in der ersten Hälfte von Beginn an Druck und hatte wesentlich mehr Spielanteile. Oberwart war selten gefährlich, bis zur 45. Minute. Mit der ersten klaren Torchance erzielte Philipp Siegl den Führungstreffer für die Gäste.

Nach der Pause machte Gloggnitz weiter wie bisher und Oberwart setzte sogar noch eins drauf: Ein scharfer Querpass in den Strafraum fälschte der Gloggnitzer Etzelstorfer ins eigene Tor ab. Das 3:0 in der 70. Minute war ein Kullertor von Halper, bei dem die Defensive der Gastgeber gar nicht gut aussah. Der Wille von Gloggnitz war gebrochen und Oberwart erzielte in der 94. Minute das 4:0. Nach dem Spiel wusste keiner der Gloggnitzer so recht, wie das passieren konnte.