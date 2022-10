Glasner warnt vor Ausschreitungen: "Brauchen unsere Fans im Frühjahr"

Heute, Mittwoch (21 Uhr/live DAZN), empfängt Eintracht Frankfurt Olympique Marseille. Wenn die Elf des Österreichers Oliver Glasner in der Königsklasse überwintern will, müssen unbedingt Punkte her. Dass das Champions-League-Spiel auch abseits des Sportlichen sehr brisant ist, liegt vor allem am Hinspiel am 13. September, das Frankfurt mit 1:0 für sich entschied. Damals war es zu heftigen Ausschreitungen zwischen deutschen und französischen Fans gekommen. Unter anderem wurde ein Frankfurter Fan schwer verletzt, als er von einem Projektil einer Leuchtrakete getroffen wurde. Solche waren von beiden Blöcken in den jeweils anderen geschossen worden.