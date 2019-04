Glasner-Abschied rückt näher: LASK und Wolfsburg verhandeln

Mittwochfrüh hörte sich das noch anders an. Da wusste man beim LASK von einem "sehr wahrscheinlichen" Abgang seines Trainers (noch) nichts. "An uns ist keiner herangetreten", sagte LASK-Präsident Siegmund Gruber in den Oberösterreichischen Nachrichten.

"Werden ihm Chance nicht verbauen"

Vom Interesse verschiedener Klubs wisse der Verein aber. " Oliver hat uns informiert, dass verschiedenste Klubs aus Deutschland angefragt haben und dass er sich das anhören wird. Das ist auch legitim", wird Gruber zitiert.

Klar ist jedoch auch: Sollte es ein attraktives Angebot für Glasner geben, würde man diesem die Chance nicht verbauen. "Wenn das jetzt wirklich ein Topverein der deutschen Bundesliga ist, dann werden wir wahrscheinlich, wenn der Trainer das so will, ihm die Chance nicht verbauen – wenn wir finanziell entschädigt werden", so Gruber weiter. Wie die Bild berichtet, soll in seinem Vertrag bis 2022 eine Ausstiegs-Klausel (1,5 Millionen Euro) verankert sein.