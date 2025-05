PSG-Stargoalie Donnarumma nach dem Finaleinzug: "Unser Spirit hat sich verändert"

Nun geht es für den Nationaltorwart Italiens im Finale am 31. Mai in München gegen Inter Mailand. „Ich bin aufgeregt, ich werde viele meiner Teamkollegen aus der Nationalmannschaft herausfordern, es wird spannend. Ich denke schon daran, ich werde Freunde treffen, meinen alten Torwarttrainer“, sagte Donnarumma bei Amazon Prime. „Gegen Inter wird es hart, aber sehr schön.“ Von Arsenal gibt es Lob für Donnarummas Leistung Hart war auch das Halbfinale gegen den FC Arsenal. 11:19 Torschüsse, 4:21 Flanken, 2:6 Ecken, 10:20 Dribblings und einen Ballbesitz von 46 Prozent - die Franzosen waren den Engländern in nahezu allen relevanten statistischen Kategorien unterlegen.

Aber am Ende stand eben doch das 2:1 für die Gastgeber. Und daran hatte Donnarumma den größten Anteil. „Wenn man sich ansieht, wer in den beiden Spielen ihr bester Spieler auf dem Platz war, dann war es ihr Torwart“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta. „Er hat den Unterschied für sie ausgemacht.“ Mittelfeldspieler Declan Rice sagte: „Es war eine dieser Nächte, wo der Torhüter unglaubliche Paraden hatte.“

Besser als Messi

Im ersten Jahr nach dem Abschied von Superstar Kylian Mbappé zu Real Madrid ist Donnarumma nun einer der größten Namen im Kader von PSG, das zuvor jahrelang auf die ganz große Starpower gesetzt hatte. Weder Mbappé noch Neymar noch Lionel Messi noch Zlatan Ibrahimovic holten mit Paris aber den Titel in der Champions League. Dass es fünf Jahre nach der Final-Niederlage gegen den FC Bayern München nun das zweite Mal in der Vereinsgeschichte die Chance darauf gibt, hat auch mit dem neuen Ansatz vieler junger und kompatibler Spieler zu tun. „Der Spirit hat sich bei uns verändert. Wir treten jetzt viel mehr als ein Team auf. Wir spielen füreinander“, sagte Donnarumma, als er nach Mbappé gefragt wurde. „Klar, wir vermissen ihn, er ist einer der besten Spieler der Welt, und ich wünsche ihm nur das Beste, weil er ein guter Freund ist. Aktuell steht die Mannschaft aber eng zusammen, es läuft gut. So haben wir mit Italien die Europameisterschaft gewonnen. Das macht in jedem Team den Unterschied.“

Ein Torwart auf seinem Niveau hilft allerdings auch enorm.