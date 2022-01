Gespräch mit Tuchel: Stürmer-Star Lukaku will doch bei Chelsea bleiben

Chelsea-Stürmer Romelu Lukaku hat laut einem Medienbericht in einem Gespräch mit seinem Trainer Thomas Tuchel eingeräumt, dass sein kontroverses Fernseh-Interview in Italien ein Fehler war. Wie der TV-Sender Sky Sports am Dienstag berichtete, wird der belgische Nationalspieler Chelsea in den beiden Transferfenstern in diesem Winter sowie im Sommer nicht verlassen. Der Klub aus der englischen Premiere League hat sich bisher noch nicht zu der Unterredung geäußert.

In dem Interview des italienischen Ablegers des Senders Sky Sports, das vor einigen Woche aufgenommen, aber am vergangenen Donnerstag erstmals ausgestrahlt wurde, hatte Lukaku erklärt, er sei mit seiner Rolle im Verein unzufrieden und würde gern in naher Zukunft zu Inter Mailand zurückkehren.