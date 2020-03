Geleakt: So soll das neue Trikot des ÖFB-Teams aussehen

Das neue Trikot soll, wenig überraschend, in Rot gehalten sein. Dazu weiße Ärmel, mit ebenfalls roten Streifen an den Enden. Dazu das bereits umgestaltete Adler-Logo, das bereits auf dem Auswärtsdress prangt. Seine Premiere könnte das Trikot bereits am 30. März feiern, wenn das ÖFB-Team die Türkei zum Testspiel empfängt.