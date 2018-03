Gegner Luxemburg: Der stärkste Kleinstaat Europas

Im Oktober 2007 glückte mit dem 1:0 gegen Weißrussland der erste Sieg nach mehr als zwölf Jahren in einem EM-Qualispiel. Eine Sensation war das 2:1 am 10. September 2008 im WM-Qualifikationsspiel in Zürich gegen die hochfavorisierten Schweizer. Am 4. Juni 2014 gelang auch in Perugia eine Überraschung – 1:1 gegen Italien.

In der Qualifikation zur WM 2018 in Russland traf Luxemburg auf Bulgarien, Schweden, Weißrussland, auf die Niederlande und Vize-Europameister Frankreich. Sechs Punkte wurden geholt – ein Sieg gegen Weißrussland und drei Remis, darunter ein 0:0 in Frankreich. Luxemburg ist aktuell die Nummer 83 der Weltrangliste. Für den fußballerisch stärksten Kleinstaat Europas ist das die bisher beste Platzierung.

Ein Luxemburger zählt zu Europas größten Talenten: Vincent Thill war schon bei den Bayern und Juventus im Gespräch. Nun soll West Ham am 18-Jährigen interessiert sein, der schon 14 A-Länderspiele absolviert hat.

Thill könnte in die Fußstapfen des besten Fußballers Luxemburg treten. Juventus-Star Miralem Pjanic wuchs im Großherzogtum auf und lernte bei FC Schifflingen 95 das Fußballspielen. Mit 14 wechselte er in die Akademie des FC Metz – wie später auch Thill. Pjanic spielte bis zur U-17 noch für Luxemburg. Erst dann entschied er sich für sein Geburtsland Bosnien.