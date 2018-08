Ganz Italien liegt Cristiano Ronaldo zu Füßen

Das wird’s dann wohl also für unbestimmte Zeit gewesen sein mit der bekannten Fußball-Phrase, wonach ein Spiel 90 Minuten dauere. Im italienischen Calcio, insbesondere aber bei Juventus Turin, herrschen neuerdings andere Gesetzmäßigkeiten, die man in etwa so zusammenfassen kann: Ein Spiel dauert so lange, bis alle Flitzer wieder vom Feld sind.

Der vergangene Sonntag lieferte schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Serie A in den kommenden Monaten erwartet. Horden von Tifosi, die alle nur eines wollen: ein Selfie mit Cristiano Ronaldo. Im Idealfall mitten auf dem Spielfeld.

Als der Superstar im Dörfchen Villar Perosa am Sonntag sein Italien-Debüt im Trikot von Rekordmeister Juve gab, dauerte es nicht lange, bis die ersten Fans den Platz stürmten. Selbst die Ordner und Polizisten ließen die Ronaldo-Groupies irgendwann gewähren und gingen lieber selbst auf die Jagd nach einem Schnappschuss.