GAK: Schritt für Schritt Richtung Bundesliga-Comeback

Mit dem Umzug vom Sportzentrum Graz-Weinzödl in die größere Merkur Arena könnte dieser Vorteil nun bröckeln, wenngleich die Umstellung "hoffentlich nicht eine allzu große" sein wird. "Wir haben eh schon fünf Partien drinnen gehabt, drei im Cup und zwei gegen die Sturm-Amateure. Von den Partien haben wie vier gewonnen." Wenn man es schaffe, halbwegs mitzuspielen, könne man auch in der 2. Liga auf einen Schnitt von 4.000 bis 5.000 Zuschauer kommen.

Derbys gegen Sturm Graz

Irgendwann sollen in der Merkur Arena auch wieder Derbys gegen den SK Sturm stattfinden. "Ich glaube, von dieser Emotion, so wie es in Wien ist, davon lebt der Fußball", sagte Preiß. "Abgesehen von Sturm wollen wir natürlich längerfristig rauf in die erste Liga, das ist gar kein Thema. Aber dafür müssen auch die Strukturen geschaffen werden." Vieles sei in der jüngeren Vergangenheit noch ehrenamtlich passiert, Bereiche wie die Medienarbeit müssten sukzessive professionalisiert werden. "Das braucht einfach ein bisschen Zeit."

Ökonomische Vernunft und Weitsicht sollen dabei immer die Eckpfeiler sein, nachdem der GAK von 2007 bis 2012 viermal Konkurs beantragen musste. Wenn heute "wer vom Finanzamt kommt, dann hat keiner Bauchweh, weil einfach alles korrekt abläuft", beteuerte Preiß. "Das hat man sich von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Keine Abenteuer mehr - das kannst du dir als GAK nicht mehr erlauben. Ich glaube, wenn du noch einmal irgendetwas machst, dann ist es wahrscheinlich für immer vorbei."