Gekommen, um zu bleiben: Sabitzer stürmt für WSG Tirol

Thomas Sabitzer kehrt nun endgültig und für längere Zeit an seine erfolgreichste Wirkungsstätte zurück. Zwei Saisonen war der Stürmer in der Vergangenheit bereits an WSG Tirol verliehen gewesen, musste dann aber immer wieder zurück zu seinem damaligen Stammverein LASK.

Nun sicherte sich WSG Tirol endgültig die Dienste des 24-jährigen Angreifers.